Що буде, якщо не показати документи при врученні повістки: пояснення юриста

В Україні вже майже рік триває загальна мобілізація населення в ході якої українцям призовного віку вручають повістки. Останні кілька тижнів спостерігається активізація, тож чимало українців цікавляться, що буде, якщо не показати документи під час вручення повістки.

Ми поспілкувалися з юристами, та дізналися, як діяти, якщо вас незаконно доправили до Територіального центру комплектування та вимагають документи.

Якщо затримана правоохоронцями особа не надасть документи, то її все одно можуть змусити підписати повістку. Водночас вони можуть відпустити особу або ж складуть протокол та проведуть огляд особистих речей.

Під час подібного несанкціонованого огляду, правоохоронні органи можуть виявити паспорт та передати інформацію з нього до військкомату.

На такий випадок громадяни України цієї повинні знати свої права.

Варто пам’ятати, що обшук кишень не є оглядом особистих речей, а регулюється нормами кримінального процесу. Якщо людина не погодилася на огляд кишень, до неї не можна застосувати процедуру огляду. Правоохоронці мають складати протокол затримання перед початком огляду, і пояснювати причину проведення огляду. Правоохоронці повинні інформувати затриману особу про її права, зокрема, про право на юридичну допомогу. Огляд та затримання можна проводити тільки при наявності підстав, таких як вчинення правопорушення, наявність орієнтування, слідів на одязі тощо. Людину не можуть затримувати на понад три години, а час відліку починається від моменту, коли до неї підійшли на вулиці. Це регламентовано ст. 263 КУпАП.

Раніше ми розповідали, що особи, які мають відстрочку чи бронювання від мобілізації, можуть абсолютно законно відмовитися від вручення повістки. Достатньо надати відповідний документ. Якщо ж його немає в момент вручення повістки, то з документами про відстрочку слід буде з’явитися до Територіального центру комплектування, де видану раніше повістку анулюють.