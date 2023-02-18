У Держспоживслужбі розповіли про часте порушення в супермаркетах: як захистити свої права

Українські супермаркети часто порушують права споживачів. У Держспоживслужбі розповіли, як діяти, якщо охорона магазину вимагає провести огляд особистих речей.

Проводити обшук без відповідних документів категорично заборонено. Якщо до вас підійшов керівник магазину, охоронець, продавець або навіть власник з вимогою показати речі, вимагайте документ, який є підставою для обшуку. Оскільки таких повноважень у вищезазначених осіб немає.

Споживач має право викликати поліцію у разі таких вимог. У разі підозри охоронник може викликати поліцію, при цьому підозри повинні бути обґрунтовані:

крадіжка зафіксована на камерах спостереження;

спрацювала рамка на виході з магазину;

інші покупці помітили крадіжку і повідомили про неї працівників магазину.

Проводити обшук речей покупця без його згоди — це пряме порушення прав споживача. Якщо вам загрожують або не дають вийти з магазину — викликайте поліцію.

Вимога провести огляд особистих речей від охорони магазину — не єдине порушення.

Серед найчастіших порушень також фіксують недостатню інформацію про товари. У деяких магазинах ціни вказуються не повністю або не відповідають реальній вартості товарів на касі.

Також було виявлено, що деякі продавці намагаються обдурити покупців, пропонуючи їм товари з простроченим терміном придатності. Крім того, багато продавців не надають чеки покупцям, що ускладнює можливість повернення товару або його обміну. Українські супермаркети використовують безліч схем обману для збільшення своєї прибутковості.

Однак експерти рекомендують купувати товари саме в супермаркетах, оскільки на ринках ситуація набагато гірша. У більшості торгових точок ваги завищують реальну вагу, що приносить немалий дохід продавцям. Крім того, більшість торгових точок не можуть надати документи на товари, особливо якщо йдеться про харчові продукти, а умови зберігання часто не відповідають санітарним нормам.