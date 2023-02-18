До 1 000 гривен ежемесячно: в Кабмине назвали точный размер пенсионной надбавки

С 1 марта 2023 года в Украине пенсии индексируются на 20%. Это станет самым масштабным перерасчетом выплат за всю историю независимости.

Однако повезет не всем украинцам, а только тем, кто уже сейчас получает достаточно высокие пенсии. Таким образом, получатели минимальных пенсионных выплат могут остаться без надбавки.

На заседании правительства 17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил, что размер надбавки составит около 20%. Это меньше, чем предсказывали эксперты, так как по их расчетам пенсии следовало повысить не менее чем на 24%.

Надбавка будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Таким образом предыдущий размер надбавки будет следующим:

если пенсия составляет 2100 грн, то надбавка составит 420 грн;

для пенсии в размере 3000 грн – 600 грн;

для пенсий в размере 3500 грн и 4000 грн надбавка составит соответственно 700 грн и 800 грн.

Однако радоваться не стоит, при увеличении пенсии Пенсионный фонд не будет учитывать все возможные надбавки, то есть доплату за возраст или стаж работы, поэтому для некоторых украинцев увеличение пенсии может быть меньше, чем на 20%, по сравнению с фактической выплатой.

Ранее, профильные эксперты сомневались, хватит ли средств в бюджете Украины для масштабной индексации пенсий. В конце прошлого года неоднократно звучали заявления о замораживании индексации всех социальных выплат. Однако в начале января министр социальной политики заявила, что индексация все же будет. В результате, Кабинет министров Украины утвердил плановое повышение выплат.

В общем, повышение пенсий для большинства граждан не будет ощутимым. С начала полномасштабного вторжения стоимость товаров первой необходимости значительно выросла, поэтому мартовская надбавка поможет вернуть довоенную покупательную способность украинских пенсионеров.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде Украины сообщалось о том, что некоторым категориям пенсионеров могут сократить выплаты. Речь идет об лицах пенсионного возраста, которые трудоустроились, но не сообщили об этом в Пенсионный фонд в течение 10 дней, как это предусматривает действующее законодательство.