До 1 000 гривень щомісячно: в Кабміні назвали точний розмір пенсійної надбавки 

З 1 березня 2023 року в Україні пенсії індексуються на 20%. Це стане наймасштабнішим перерахунком виплат за всю історію незалежності.

Однак пощастить не всім українцям, а лише тим, що вже зараз отримують доволі високі пенсії. Тож отримувачі мінімальних пенсійних виплат можуть залишитися без надбавки.

На засіданні уряду 17 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив, що розмір надбавки становитиме близько 20%. Це менше, ніж передбачали експерти, адже за їх підрахунками пенсії слідувало підвищити не менші ніж на 24%.

Надбавка буде розраховуватися індивідуально для кожного пенсіонера. Таким чином попередній розмір надбавки буде наступним:

якщо пенсія складає 2100 грн, то надбавка становитиме 420 грн;

для пенсії у розмірі 3000 грн – 600 грн;

для пенсій у розмірі 3500 грн та 4000 грн надбавка складе відповідно 700 грн та 800 грн.

Проте радіти не варто, при збільшенні пенсії Пенсійний фонд відраховуватиме всі можливі надбавки, тобто доплату за вік чи стаж роботи, тому для деяких українців збільшення пенсії може бути менше, ніж на 20%, порівняно з фактичною виплатою.

Раніше, профільні експерти сумнівались, чи вистачить коштів у бюджеті України для масштабної індексації пенсій. Наприкінці минулого року неодноразово звучали заяви про замороження індексації всіх соціальних виплат. Однак на початку січня міністерка соціальної політики заявила, що індексація все-таки буде. В результаті, Кабінет міністрів України затвердив планове підвищення виплат.

Загалом підвищення пенсій буде не надто відчутним для більшості громадян. З початку повномасштабного вторгнення вартість товарі першої необхідності значно зросла, тож березнева надбавка допоможе повернути довоєнну купівельну спроможність українських пенсіонерів.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді України повідомлялося про те, що деяким категоріям пенсіонерів можуть скоротити виплати. Мова йде про осіб пенсійного віку, які працевлаштувалися, але не повідомити про це до Пенсійного фонду протягом 10 днів, як це передбачає діюче законодавство.