ЗСУ отримають найкращі САУ у світі: коли та скільки

Швеція визначалася з вмістом та обсягом чергового пакета військової допомоги. До нього увійдуть броньовані машини для піхотинців. протитанкова зброя та самохідні артилерійські установки. Про це повідомив Ульф Крістенсен, який є очільником шведського уряду.

Що відомо про САУ та інше озброєння

Чиновник зазначив, що офіційний Стокгольм прийняв рішення про передачу Збройним силам України бойових машин піхоти CV90. Обсяг партії складе 51 одиницю цих броньовиків. Над створення броньованих машин піхоти CV90 працювали інженери Bofors і Hagglunds. Саме ці броньовики стоять на озброєнні армій багатьох країн Європи, а саме Швеції, Швейцарії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Естонії та Нідерландів.

Крім того, Швеція надасть Збройним силам України протитанкові комплекси NLAW, точна їх кількість не розголошується. Також офіційний Стокгольм погодив передачу самохідних артилерійських установок Archer. Їх вважають найкращими та найефективнішими САУ в світі. Однак наразі не розголошується скільки саме одиниць цих самохідних артустановок нададуть Україні. Відомо, що на озброєнні шведської армії є лише 48 одиниць Archer, тож навряд чи українська армія отримає хоча б десяток цих машин.

З відкритих джерел ми дізналися, що САУ Archer класифікуються як багатоцільові. Процес їх заряджання повністю автоматизований, що дозволяє швидко завдавати численних ударів по ворогу. Вважається, що ця самохідна артилерійська установка веде “ураганний вогонь”. Під час відпрацювання САУ по ворожих цілях, екіпаж машини в кількості три чи чотири особи перебуває в броньованій кабіні. Дальність польоту снарядів сягає 60 км, що дозволяє завдавати значної шкоди ворогу, знаходячись у відносній безпеці. Додатково на даху машину встановлений кулемет, яким можна керувати знаходячись в кабіні. Вага однієї САУ сягає 30 тонн.

Загалом подібні машини можуть змінити хід війни. Попри те, що Швеція надасть Україні, ймовірно, лише кілька САУ, вона може бути не єдиною країною. Тож окупантам краще негайно тікати з нашої землі.