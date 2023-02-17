Повестки начнут присылать через Viber: говорят, так удобнее

Диджитализация проникает абсолютно во все сферы жизни. Если раньше суд присылал повестки для появления на судебном заседании в письменном письме, то теперь они будут приходить через вайбер. В Государственной судебной администрации заявили, что это позволит значительно снизить доходы на коммуникацию с гражданами. В настоящее время полностью обновлено программное обеспечение автоматизированной системы документооборота судов. Добавлен еще один канал для электронной коммуникации, а именно вайбер. Отныне, начиная с 15 февраля, судебные повестки и вызовы будут приходить и в этом мессенджере.

Инициатива направлена на экономию бюджетных средств

В первую очередь, это должно существенно экономить бюджетные средства, ведь достаточно будет всего лишь одного сообщения на вайбер. В то время как обычных смс нужно было присылать минимум 10.

“С 00:01 до 12:00 15 февраля на мессенджер Viber доставлено 60% повесток – из тех, которые с согласия участников судебного процесса направляются в виде электронных сообщений. Благодаря этому за первые полдня работы нового сервиса экономия для судов (а следовательно, и для госбюджета) превысила 5000 грн, или 42%”, – отметил и. о. гендиректора госпредприятия Николай Козлов.

В “Дии” повесток не будет

Ранее была информация, что повестки в суд могут приходить в “Дие”, но пока эта инициатива не была реализована. Кроме этого, украинцев уверяют, что и другой вид повесток, а именно к военкоматам, тоже не будут приходить в “Дию”. Они не могут быть действительны, если переданы не лично в руки получателю. Также обязательно должна быть подпись получателя, и все необходимые подписи от военкоматов. Кроме этого, с декабря в Украине внедрили новые бланки для повесток, а старые утратили свою силу. Итак, если вам на улице вручают повестку старого образца (смотрите на дату) вы можете от нее отказаться.