Повістки почнуть присилати через Viber: кажуть, так зручніше

Діджиталізація проникає абсолютно у всі сфери життя. Якщо раніше суд присилав повістки для появи на судовому засіданні у письмовому листі, то зараз вони приходитимуть через вайбер. У Державній судовій адміністрації заявили, що це дозволить суттєво знизити доходи на комунікацію з громадянами. Наразі було повністю оновлено програмне забезпечення автоматизованої системи документообігу судів. Додано ще один канал для електронної комунікації, а саме вайбер. Відтепер, починаючи з 15 лютого судові повістки та виклики будуть приходити й у цьому месенджері.

Ініціатива направлена на економію бюджетних коштів

В першу чергу це має суттєво економити бюджетні кошти, адже достатньо буде всього лиш одного повідомлення на вайбер. Тоді як звичайних смс потрібно було надсилати мінімум 10.

“З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу надсилаються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а отже, і для держбюджету) перевищила 5000 грн, або 42%“, – зазначив в. о. гендиректора держпідприємства Микола Козлов.

У “Дії” повісток не буде

Раніше була інформація, що повістки у суд можуть приходити у “Дію”, одна наразі ця ініціатива не була реалізована. Крім цього, українців запевняють, що й інший вид повісток, а саме до військкоматів, теж не будуть приходити в “Дію”. Вони не можуть бути дійсними, якщо передані не особисто в руки отримувачу. Також, обов’язково має бути підпис отримувача, і всі необхідні підписи від військкоматів. Крім цього з грудня в Україні впровадили нові бланки для повісток, а старі втратили свою чинність. Тож, якщо вам на вулиці вручають повістку старого зразка (дивіться на дату) ви можете від неї відмовитися.