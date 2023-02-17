Украинцев переведут на “умные” газовые счетчики, которые будут самостоятельно передавать показатели

В Украине последние несколько месяцев работали над созданием специальных “умных” счетчиков. И вот Региональная газовая компания завершила их сертификацию. Обновленные приборы были разработаны в Украине и украинцами. Они имеют встроенный специальный смарт-модуль с модемом, благодаря чему показатели будут автоматически передаваться в газораспределительную компанию. Это очень удобно не только для тех, кто часто отлучается в командировку, или уехал из дома в связи с эвакуацией. Это удобно для всех, кто забывает своевременно представить показатели.

К созданию продукта подтолкнула война

Именно война и массовая эвакуация людей сделала этот вопрос особенно актуальным.

“Сейчас многие люди покинули свои дома и не имеют доступа к приборам учета. Поэтому у них есть сложности с начислениями. Smart-счетчики устранят эти проблемы. К тому же это просто удобно, даже если вы никуда не уезжали – вам не следует беспокоиться о передаче свидетельств в начале каждого месяца”, — уточнил Ярослав Хаврель, руководитель направления “Разработки и исследования” РМК.



Сейчас счетчики уже начинают разрабатывать на базе украинских метеорологических центров RGC Metering. К концу 2023 года планируется создать минимум 16 000 счетчиков.

“Новые счетчики будут устанавливаться в рамках инвестиционной программы газораспределительных компаний и запустятся в продажу. Новая установка – это обычно застройщики“, – пояснил Хаврель.

Украинцам советуют заменять старые котлы и колонки

Также в Украине хотят внедрить программу обмена старого оборудования на новое. Эксперты говорят, что если все украинцы заменят старые и неэффективные на новые и современные котлы, то страна может стать независимой от импортеров газа. Нам бы вполне хватало собственных запасов. Над этой инициативой уже активно работают, а также призывают самостоятельно избавляться от старого оборудования тех, кто имеет такую финансовую возможность.