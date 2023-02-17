Українців переведуть на “розумні” газові лічильники, які самостійно передаватимуть показники

В Україні останні кілька місяців працювали над створення спеціальних “розумних” лічильників. І ось, Регіональна газова компанія завершила їх сертифікацію. Оновлені прилади були розроблені в Україні та українцями. Вони мають вбудований спеціальний смарт-модуль з модемом, завдяки чому показники автоматично будуть передаватися до газорозподільної компанії. Це дуже зручно не лише для тих, хто часто відлучається у відрядження, чи виїхав з дому у зв’язку з евакуацією. Це зручно для всіх, хто забуває вчасно подати показники.

До створення продукту підштовхнула війна

Саме війна та масова евакуація людей зробила це питання особливо актуальним.

“Зараз багато людей залишили свої будинки і не мають доступу до приладів обліку. Тому у них є складнощі з нарахуваннями. Smart-лічильники усунуть ці проблеми. До того ж це просто зручно, навіть якщо ви нікуди не виїжджали – вам не слід турбуватися про передачу свідчень на початку кожного місяця“, – уточнив Ярослав Хаврель, керівник напряму “Розробки та дослідження” РМК.

Наразі лічильники вже починають розробляти на базі українських метеорологічних центрів RGC Metering. До кінця 2023 року планують створити мінімум 16 000 лічильників.

“Нові лічильники встановлюватимуться в рамках інвестиційної програми газорозподільних компаній і запустяться у продаж. Нова установка – це зазвичай забудовники”, – пояснив Хаврель.

Українцям радять замінювати старі котли та колонки

Також, в Україні хочуть запровадити програму обміну старого обладнання на нове. Експерти кажуть, що якщо всі українці замінять старі й неефективні котли та нові та сучасні, то країна може стати незалежною від імпортерів газу. Нам цілком вистачало б власних запасів. Над цією ініціативою вже активно працюють, а також закликають самостійно позбуватися старого обладнання тих, хто має таку фінансову можливість.