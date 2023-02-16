Выплаты для внутренне перемещенных лиц были прекращены: что случилось

С начала войны все имеющие статус внутренне перемещенных лиц могут оформить социальную помощь от государства. Это 2000 гривен на взрослое лицо и 3000 гривен на несовершеннолетних или лиц с инвалидностью. Все эти средства исправно поступали людям из месяца в месяц по январь 2023 года. В прошлом месяце почти полмиллиона переселенцев не получили выплату и откровенно запаниковали. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

Ирина Верещук объяснила, почему выплаты перестали поступать

Как оказалось, деньги людям не пришли из-за того, что была недофинансирована соответствующая программа. Средства не были переведены на счета из-за их отсутствия. Над решением этой проблемы активно работают Министерство реинтеграции совместно с Министерством финансов Украины и Министерством социальной политики. В настоящее время было выделено дополнительных 1,3 миллиарда гривен, чтобы закрыть все пробелы в бюджете данной программы.

“Услышать и среагировать. Именно так должны делать. Спасибо всем, кто присоединился к решению проблемы. В частности, Минсоцполитики и Минфина. Несколько сотен тысяч человек смогли наконец получить финансовую помощь от государства. Прошу и дальше тщательно отслеживать сигналы от людей“, — отметила Ирина Верещук.



Деньги людям поступят на счета, и вероятно за два месяца сразу.

Вернулась помощь от ООН

Также украинцам сообщили, что вернулась выплата от ООН, которая в прошлом году вызвала большой ажиотаж. Дело в том, что на эту помощь смогли претендовать не только ВПЛ, но и кто-либо из украинцев с малым доходом или в сложной жизненной ситуации. Это и пенсионеры, и беременные женщины, само собой многодетные семьи, женщины, самостоятельно воспитывающие детей или ведущие хозяйство. Люди с инвалидностью, потерявшие жилье или другое имущество в результате боевых действий и т.д. Размер выплаты 6600 гривен. Эту сумму делят на три месяца.