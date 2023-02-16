Виплати для внутрішньо переміщених осіб було припинено: що трапилося

Від початку війни всі хто має статус внутрішньо переміщених осіб можуть оформити соціальну допомогу від держави. Це 2000 гривень на дорослу особу, та 3000 гривень на неповнолітніх або осіб з інвалідністю. Всі ці кошти справно надходили людям з місяця в місяць до січня 2023 року. Минулого місяця майже пів мільйона переселенців не отримали виплату і відверто запанікували. Що трапилося, повідомили у Міністерстві реінтеграції.

Ірина Верещук пояснила, чому виплати перестали надходити

Як виявилося, гроші людям не прийшли через те, що була недофінансована відповідна програма. Кошти не були переведені на рахунки через їх відсутність. Наразі над вирішенням цієї проблеми активно працюють Міністерство реінтеграції спільно з Міністерством фінансів України та Міністерством соціальної політики. Наразі було виділено додаткових 1,3 мільярда гривень, щоб закрити всі прогалини у бюджеті даної програми.

“Почути та зреагувати. Саме так повинні робити. Дякую всім, хто приєднався до вирішення проблеми. Зокрема, Мінсоцполітики та Мінфіну. Кілька сотень тисяч людей змогли нарешті отримати фінансову допомогу від держави. Прошу й надалі ретельно відстежувати сигнали від людей“, – зазначила Ірина Верещук.

Гроші людям таки поступлять на рахунки, і ймовірно за два місяці відразу.

Повернулася допомога від ООН

Також, українцям повідомили, що повернулась виплата від ООН, яка минулого року викликала великий ажіотаж. Річ у тому, що на цю допомогу змогли претендувати не лише ВПО, а й будь-хто з українців з малим доходом або у складній життєвій ситуації. Це і пенсіонери, і вагітні жінки, само собою багатодітні родини, жінки, які самостійно виховують дітей або ведуть господарство. Люди з інвалідністю, ті хто втратив житло чи інше майно внаслідок бойових дій тощо. Розмір виплати 6600 гривень. Цю суму ділять на три місяці.