Пенсії українців зростуть мінімум на 18%: хто отримає найбільші надбавки розповіли в Мінсоці

В березні 2023 року відбудеться щорічна індексація пенсійних виплат для деяких категорій пенсіонерів. Пенсії найвразливіших категорій населення зростуть мінімум на 18%. Таку інформацію озвучила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Однак остаточні розрахунки інфляції оприлюднять наприкінці лютого, раніше обіцялося, що ця інформація стане відома в кінці січня.

За словами Жолнович пенсії будуть підвищувати з урахуванням інфляції в березні. Однак точний відсоток поки невідомий, оскільки його розрахунок досить складний. Однак очільниця Мінсоцу впевнена, що пенсії підвищаться приблизно на 18 чи 20%.

Таким чином в березні пройде масштабна індексація для найбільш вразливих категорій населення. Тож надбавку отримають:

особи, що отримують пенсії по віку;

особи з інвалідністю;

особи, які втратили годувальника;

пенсії за вислугу років;

чорнобильці з інвалідністю та ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Водночас заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко наголосила, що інші категорії виплат, в тому числі ті, що стосуються державних службовців, науковців, військових і так далі, будуть проіндексовані лише після закінчення воєнного стану.

Раніше експерти прогнозували, що пенсійні виплати повинні підвищити не менше як на 24%, оскільки з часу повномасштабного вторгнення окупантів ціни на товари першої необхідності значно зросли, а рівень інфляції значно зріст. На початку січня в Мінсоці обіцяли оприлюднити відсоток, на який піднімуть пенсії вже наприкінці місяця. Зараз там стверджують, що інформацію оприлюднять наприкінці лютого.

Однак ситуація залишається досить незрозумілою. Минулого року в Кабміні прийняли постановку про перенесення індексації виплат з квітня на березень. Цьогоріч заяви чиновників досить неоднозначні. Одні стверджували, що індексація запланована на березень, інші говорять, що доплати будуть у квітні. Тож залишається лише чекати та сподіватися, що індексація хоч трохи допоможе покращити фінансове становище вразливим категоріям населення.