Стосовно рейтингу за загальними активами без врахування виведених з ринку банків, то в першій десятці помітна лише одна зміна — Сенс Банк втратив три позиції.

За підсумками минулого року список найбільш збиткових банків очолив Сенс Банк, раніше відомий як Альфа-Банк з показником 6,97 мільярда гривень. Трохи відстає по рівні збитків держаний Укрексімбанк, його показники 6,89 мільярда гривень. Відповідну інформацію повідомив Національний банк України.

Станом до початку грудня 2022 року перше місце в антирейтингу займав Укрексімбанк, але за останній місяць 2022 року банк зафіксував чистий прибуток на рівні 801,5 мільйона гривень, розформувавши 9,35 мільярда гривень резервів. Водночас Секс Банк отримав 1,89 мільярда гривень збитків.

Першу трійку антирейтингу зайняв ще один збитковий державний банк 1 Укргазбанк. За рік він отримав 2,76 мільярда гривень збитків.

Четверту сходинку посідає фінансова установка з іноземним капіталом — Прокредит Банк, збитки в якому оцінюються в 1,65 мільярда гривень. Першу п’ятірку замикає Ідея Банк зі збитками у розмірі 649,9 мільйона гривень.

Стосовно розподілення за загальними активами без врахування виведених з ринку банків, то в першій десятці лише одна зміна — Сенс Банк опустився з шостого на дев’яте місце. Його активи впали з 125,3 мільярда гривень до 95,3 мільярда гривень.

Водночас у всіх великих конкурентів Сенс Банку активи збільшилися. Щодо ПриватБанку, то його активи зросли приблизно на чверть, з 582,9 мільярда гривень до 737,4 мільярда гривень. Monobank, який замикає першу десятку наростив показники з 60,2 мільярда гривень аж до 94,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, що за 2022 рік банківський сектор України зміг отримати 24,7 мільярда чистого прибутку. Це на 32% менше, ніж в попередньому році. Для прикладу чистий дохід ПриватБанку скоротився на 13% або 4,7 мільярда гривень.

Загалом така ситуація не є дивною, адже повномасштабне вторгнення російських окупантів внесло свої корективи в функціонування банківської системи. Однак завдяки зусиллям НБУ та довірі українців до банківської системи, ситуація в країні залишається стабільною та навіть суттєво покращується.