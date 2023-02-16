В Україні ліквідували ще один комерційний банк: що сталося з вкладами українців 

Запис про ліквідацію нарешті внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вся процедура ліквідації тривала понад сім років.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив процес ліквідації комерційного банку “Преміум” як юридичної особи. Про це повідомила пресслужба ФГВФО

7 лютого цього року регулярно вніс відповідний запис в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Відповідно, процедура ліквідації нарешті може вважатися завершеною. Загалом процедура проходила згідно з законом про систему гарантування вкладів.

Наразі повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб припинені. За даними Фонду процедура ліквідації банку була розпочата ще в лютому 2016 року відповідно до постанови Національного банку України про відкликання ліцензії. З 12 березня регулятор почав виплачувати кошти вкладникам банку. Станом на 11 лютого 2020 року процедуру ліквідації подовжили. Лише станом на початок лютого 2022 року всі вкладники змогли отримати свої кошти.

За даними Національного банку України станом на 1 квітня 2016 року найбільша частка банку “Преміум” належала Леоніду Перваку — 33% та Ларисі Смирновій — 33,5%. Главою наглядової ради був Сергій Думчев. Видання FinClub стверджувало, що Первак був рідним братом Смирнової. Станом на 2015 рік Первак претендував на посаду очільника столиці.

Нижче можете бачити детальну схему, кому саме і в якій частці належав ліквідований банк “Преміум”.

Якщо вже говорилося вище, рішення про ліквідацію було прийняте ще на початку 2016 року. Однак процедура затягнулася, одна з причин — тривала процедура виплати коштів вкладникам банку. Лише за сім років процедуру вдалося завершити.

Нагадаємо, що раніше повідомлялася цікава статистика стосовно Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За час свого існування фонд виплатив вкладникам банків, які ліквідували близько 101,5 мільярда гривень гарантованого відшкодування за вкладами.