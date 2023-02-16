Нова пошта змінила правила відправки посилок

«Нова пошта» спростила умови відправки посилок через поштомати. Тепер перед розміщенням у комірці їх можна навіть не упаковувати. Щоправда за це доведеться трохи доплатити.

Надсилаючи посилку без упаковки клієнти «Нової пошти» повинні будуть додати до вартості відправлення ще 15 грн. Це символічна плата, у яку входить все необхідне для пакування посилки, зокрема коробка, пакет, пухирчаста плівка, скотч та інше. При цьому пакування у конверт є безкоштовним.

Упаковка посилок буде відбуватися просто біля поштомату, щоб вони не загубилися й не переплуталися дорогою до відділення. Про наявність у поштоматі незапакованих відправлень кур’єр буде повідомлений заздалегідь.

Незважаючи на те, що про пакування посилок до поштомату українцям хвилюватися більше не треба, дотримуватися вимог щодо їх розміру та ваги все ж необхідно. Відправлення повинно легко поміщатися у комірку поштомату і важити не більше 20 кг.

Як надіслати посилку через поштмат «Нової пошти»

Щоб надіслати посилку самостійно з допомогою поштомату, потрібно:

відкрити мобільний додаток «Нової пошти»;

перейти до розділу «Створити посилку»;

обрати населений пункт і поштомат, звідки буде здійснена відправка;

вказати пункт призначення – адресу, номер відділення чи поштомат отримувача;

створити електронну накладну (на цьому етапі можна обрати нову послугу «Упаковка»);

дістатися поштомату, відкрити накладну і натиснути на кнопку «Відкрити комірку»;

покласти посилку у комірку (в одній комірці можна розмістити лише одну посилку);

у додатку підтвердити, що посилка в комірці та закрити комірку.

Нагадаємо, що через поштомат не можна надсилати певні види посилок. До них відносяться: цінні папери, гроші, тварини, комахи, ліки та продукти харчування з терміном придатності менше 5 діб, а також ті, що зберігаються при певній температурі. Також не можна надсилати заборонені законом товари, як то наркотики чи зброю.