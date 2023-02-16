Украинцы имеют право оформить льготы на коммуналку и получать их наличными

В Украине в самом разгаре отопительный сезон и далеко не всем по карману платежки за коммуналку. Оказывается есть достаточно много категорий граждан, которые могут получить льготы или субсидии. К слову, это разные вещи, ведь субсидия примерно одинакового размера (1800 гривен). И начисляется она в зависимости от суммарного дохода всех лиц, проживающих в одном доме. Льготы может получить один человек, владелец дома или просто зарегистрированный житель. Льготы могут быть разного размера: от 25% до 100% от общего размера коммуналки. Льготы оформляют на год, в то время как субсидию могут в любой момент снять, как только у семьи изменится уровень дохода или состав семьи.

Льготы на коммуналку можно получить наличными

Начиная с 2023 г. каждый владелец льгот имеет право получать их наличными и затем остаток тратить по собственному усмотрению.

“Человек теперь может получить “на руки” свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленное на другие нужды. Ожидается, что таким образом будет повышена мотивация граждан к энергосбережению“, — объясняют такое решение в Министерстве.



Эти изменения также коснутся тех льготников, которые в прошлом году получали льготы безналично. Если же речь идет о пенсионерах, то средства им начисляться на тот же счет, что и пенсия. Или так же, например, на отделении Укрпочты. Чтобы снять денежные средства со специализированного счета, нужно прийти в отделение соответствующего банка и написать соответствующее заявление. Если человек хочет получать деньги в почтовом отделении, нужно написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

На 100% льготу претендуют пенсионеры, работавшие в сельской местности в области культуры, образования или ухода за растениями. Льготы в размере 50% могут оформить многодетные семьи, лица с инвалидностью. Льготы в размере 25% выплачиваются детям войны.