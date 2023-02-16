Українці мають право оформити пільги на комуналку та отримувати їх готівкою

В Україні в самому розпалі опалювальний сезон і далеко не всім по кишені оплачувати платіжки за комуналку. Виявляється є доволі багато категорій громадян, які можуть отримати пільги або субсидії. До слова, це різні речі, адже субсидія приблизно однакового розміру (1800 гривень). І нараховується вона залежно від сумарного доходу всіх осіб, які проживають у одному помешканні. Пільги може отримати одна особа, власник будинку або ж просто зареєстрований мешканець. Пільги можуть бути різного розміру: від 25% до 100% від загального розміру комуналки. Пільги оформлюють на рік, тоді як субсидію можуть в будь-який момент зняти, як тільки в родини зміниться рівень доходу чи склад сім’ї.

Пільги на комуналку можна отримати готівкою

Починаючи з 2023 кожен власник пільг має право отримувати їх готівкою і потім залишок витрачати за власним розсудом.

“Людина відтепер може отримати «на руки» свої гроші й, зекономивши енергоресурси, витратити заощаджене на інші потреби. Очікується, що таким чином буде підвищена мотивація громадян до енергоощадження”, – пояснюють таке рішення у Міністерстві.

Ці зміни також торкнуться тих пільговиків, які минулого року отримували пільги безготівково. Якщо ж мова про пенсіонерів, то кошти їм нараховуватись на той самий рахунок, що й пенсія. Або тим самим чином, наприклад на відділенні Укрпошти. Щоб зняти кошти зі спеціалізованого рахунку, потрібно прийти у відділення відповідного банку і написати відповідну заяву. Якщо особа хоче отримувати гроші у поштовому відділенні, потрібно написати відповідну заяву у Пенсійному Фонді.

Наразі на 100% пільгу претендують пенсіонери, які працювали у сільській місцевості у галузі культури, освіти або догляду за рослинами. Пільги у розмірі 50% можуть оформити багатодітні родини, особи з інвалідністю. Пільги у розмірі 25% виплачують дітям війни.