ЗСУ отримали дрони з дальністю польоту 2500 км: в Мінцифри розповіли деталі

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що “Армія дронів” поповнилася двома одиницями високотехнологічних безпілотних комплексів Raybird-3. Вони можуть летіти на відстань до 2,5 тисячі кілометрів. Також дрони мають захист від впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Що відомо про дрони Raybird-3

Нагадаємо, що безпілотні літальні апарати Raybird-3 успішно використовувалися Збройними силами України під час контрнаступальної операції на харківському напрямку. Тоді поблизу Балаклії російські окупанти намагалися збити БПЛА Raybird-3 з зенітного ракетного комплексу “Бук”, але у них нічого не вийшло. Таким чином дрон Raybird-3 простежив за ЗРК, який поїхав на перезарядку та передав координати українським артилеристам. Вони своєю чергою завдали удару по складу боєприпасів окупантів.

За словами Михайла Федорова, безпілотні комплекси натівського зразка Raybird-3 були придбана завдяки донорам платформи UNITED24. Очільник Мінцифри впевнений, що безпілотні літальні апарати Raybird-3 допоможуть нашим захисникам в майбутній контрнаступальній операції.

Цікавим залишається і той факт, що Raybird-3 виготовляють в Україні. Ці дрони вважаються одними із найкращих у своєму класі.

За даними видання Defence Express вага одного такого БПЛА складає 23 кг. Дрон здатен нести до п’яти кілограмів корисного навантаження.

Безпілотний літальний апарат здатен перебувати в повітрі понад добу. А от модифікація ACS-3 дрона Raybird-3 забезпечує додатковий захист від ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Ще одна цікава особливість цього безпілотника — його здатність переміщатися в повітрі по заздалегідь запланованому маршруту в автоматичному режимі.

Загалом такий розвідувальний дрон може змінити хід війни. Його здатність понад добу стежити за діями окупанта на відстані до 2 500 км дозволяє повністю контролювати дії ворога та завдавати вдалих ударів, які зможуть зіпсувати плани противника та змусити його відступити.