В Ощадбанке рассказали, как изменились лимиты на снятие наличных и переводы средств

В Украине достаточно много банков и все они предлагают различные условия обслуживания. Есть ограничения по переводам, валютным операциям и т.д. Также разные условия каждый банк предлагает тем украинцам, которые выехали за границу. В частности, Ощадбанк напомнил своим клиентам о том, сколько наличных денег они могут снимать ежедневно. Как эти лимиты меняются, когда лицо уезжает в другую страну. Можно ли совершать операции с валютой и т.д.

Все лимиты действуют на время военного положения

Данная информация актуальна во время военного положения, и то она может в любой момент подвергаться обновлению.

«Друзья и знакомые иногда спрашивают меня о лимитах, которые во время войны ввел регулятор по расчетам карт. Решил сделать резюме по этому поводу”, — написал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Наличные деньги можно снять в сумме 100 000 гривен в день. Если речь идет о зарплате и социальных выплатах, то никаких лимитов нет. Находясь за границей со своей гривневой карты, можно снять валюту в размере не более 12 500 грн в течение 7 дней. Это касается всех счетов в сумме. Если снимаете средства заграницей с валютных карт, то лимит 100 000 гривен с одного счета в день. Рассчитываться картами за покупки можно без ограничений. Здесь никаких лимитов нет. Также нет лимитов и заграницей при условии, что вы пользуетесь валютной картой. Если рассчитываетесь гривневой, то допустимая сумма – 100 000 гривен в сутки. Переводы заграницей с гривневых карт запрещены. Также с таких карт нельзя перевести средства на финтех-сервисы PayPal, Revolut, TransferGo, Skrill, Wise и криптобиржи. В то же время получать средства из этих ресурсов можно.

Если у вас валютная карта, то вы можете производить переводы на сумму до 100 000 гривен в месяц. Сюда входят как собственные счета, так и любые другие карты иностранных банков.