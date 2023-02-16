Чи перейде України на євро: у Нацбанку дали прогноз

На порозі вступу до Євросоюзу в Україні почали активно обговорювати можливість переходу з гривні на євро. Такий крок наразі викликає чимало запитань, оскільки власна валюта та незалежна від ЄС монетарна політика дає Україні певні переваги.

Про плюси і мінуси переходу на єдину європейську валюту розповів заступник голови Нацбанку Сергій Николайчук. Свою думку він обгрунтував досвідом країн, які приєдналися до Євросоюзу раніше. Зокрема заступник очільника НБУ прокоментував ситуацію в Греції та Португалії, які одразу ж перейшли на євро, порівнявши їх із Чехією та Польщею, що залишили власну валюту.

Греція та Португалія, зробивши свій вибір на користь єдиної європейської валюти, нічого не виграли. Ба більше, вони стикнулися із дуже серйозними монетарними проблемами. Натомість Чехія та Польща, які також спершу мали намір перейти на євро, та все ж залишилися при власних валютах, зуміли зберегти стабільність у монетарній сфері й не втрапили в боргову яму, як це трапилося із Грецією.

З огляду на такі наслідки переходу на євро, які на своєму досвіді продемонстрували Португалія та Греція, країни Східної Європи тепер не спішать відмовлятися від власної валюти задля остаточного об’єднання своєї монетарної системи із системою ЄС. Ба більше деякі з них вже схиляються до відмови від самої ідеї вступу в єврозону. Зокрема це стосується держав, чия монетарна політика є цілком стабільною та стійкою до зовнішнього впливу.

Николайчук також зауважив, що Україна за останні роки вивела свою монетарну політику на цілком новий рівень. З 2014 року, коли Національний банк отримав інституційну незалежність, валютна система покращувалася з кожним роком. Тож наразі перехід на євро видається навіть дещо нелогічним. Адже немає сенсу ламати систему, яка чудово працює та цілком відповідє сучасним потребам країни.