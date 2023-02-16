В Ощадбанку розповіли, як змінилися ліміти на зняття готівки та перекази коштів

В Україні є досить багато банків і всі вони пропонують різні умови обслуговування. Є обмеження щодо переказів, валютних операцій тощо. Також різні умови кожен банк пропонує тим українцям, які виїхали закордон. Зокрема, Ощадбанк нагадав своїм клієнтам про те, скільки готівки вони можуть знімати щодня. Як ці ліміти змінюються коли особа виїжджає в іншу країну. Чи можна здійснювати операції з валютою тощо.

Всі ліміти діють на час воєнного стану

Дана інформація актуальна на час воєнного стану, і то вона може у будь-який момент піддаватися оновленню.

“Друзі та знайомі часом запитують мене про ліміти, які під час війни запровадив регулятор щодо розрахунків картками. Вирішив зробити резюме щодо цього”, – написав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Готівку можна зняти у сумі 100 000 гривень на день. Якщо мова про зарплату та соціальні виплати, то жодних лімітів немає. Перебуваючи закордоном зі своєї гривневої картки можна зняти валюту у розмірі не більше 12 500 грн протягом 7 днів. Це стосується всіх рахунків в сумі. Якщо знімаєте кошти закордоном з валютних карток, то ліміт 100 000 гривень з одного рахунку на день. Розраховуватись картками за покупки можна без обмежень. Тут жодних лімітів немає. Також немає лімітів й закордоном за умови, що ви користуєтесь валютною карткою. Якщо розраховуєтесь гривневою, то допустима сума — 100 000 гривень на добу. Перекази закордоном з гривневих карток заборонені. Також з таких карток не можна перевести кошти на фінтех-сервіси PayPal, Revolut, TransferGo, Skrill, Wise та криптобіржі. Водночас отримувати кошти з цих ресурсів можна.

Якщо у вас валютна картка, то ви можете здійснювати перекази на суму до 100 000 гривень на місяць. Сюди входять, як власні рахунки, так і будь-які інші картки іноземних банків.