Еще один популярный овощ будет бить ценовые рекоды, а может, и исчезнет с прилавков

У нас очень нестабильная ситуация с ценами на те или иные продукты. Конечно, удешевление продуктов почти не происходит, чаще покупатели наблюдают подорожание. К примеру, сейчас все ценовые рекорды бьет лук. Его стоимость уже достигает почти 50 гривен за килограмм, и точно будет дальше расти. Следом за луком, эксперты прогнозируют и подорожание картофеля. По крайней мере, новый ее урожай точно будет на вес золота.

Фермеры отказываются сажать картошку

Проблема в том, что фермеры не хотят весной засаживать поля картофелем из-за его низкой стоимости. В настоящее время большое число аграриев сокращают площади под посадку картофеля. Исключение только фермеры Черниговской области, которые из-за оккупации пропустили прошлогодний сезон.



“В целом отмечаются тенденции к уменьшению спроса на очень ранние сорта и сорта с белой мякотью, поскольку Херсонщина была крупнейшим рынком для сверхраннего картофеля, а Восточная Украина формировала спрос на картофель с белой мякотью. Существенно снизился рынок картофеля на переработку. Фабрика Pepsico не работает. Остальные перерабатывающие предприятия снизили собственные мощности. Большинство аграриев являются реалистами, поэтому в целом тенденция к уменьшению площади под картофелем”, – рассказал топ-менеджер семенной компании.

В прошлом году цена картофеля была оптимальной из-за хорошего урожая

В 2022 году килограмм картофеля стоил примерно 12-14 гривен. Все из-за хорошего урожая, а также уменьшенного спроса, ведь большое число украинцев выехали заграницу. В этом году цены пойдут вверх, а в худшем случае картофель и вовсе исчезнет с прилавков.

Также может быть дефицит и других ранних овощей. Все из-за дорогостоящей электроэнергии, из-за которой предпринимателям просто не выгодно удерживать теплицы. Многие фермеры заявили, что работают в минус, даже существенно повышая цены. Потому им проще заморозить бизнес.