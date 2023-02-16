Ще один популярний овоч битиме цінові рекоди, а може й зникне з прилавків

В Україні дуже не стабільна ситуація з цінами на ті чи інші продукти. Звісно, здешевлення продуктів майже не трапляється, частіше покупці спостерігають подорожчання. Наприклад, зараз всі цінові рекорди б’є цибуля. Її вартість вже сягає майже 50 гривень за кілограм, і точно буде далі зростати. Слідом за цибулею, експерти прогнозують й подорожчання картоплі. Принаймні новий її врожай точно буде на вагу золота.

Фермери відмовляються садити картоплю

Проблема в тому, що фермери не хочуть навесні засаджувати поля картоплею через її низьку вартість. Наразі велике число аграріїв скорочують площі під посадку картоплі. Виключення лише фермери на Чернігівщині, які через окупацію пропустили торішній сезон.

“Загалом відзначаються тенденції до зменшення попиту на дуже ранні сорти та сорти з білою м’якоттю, оскільки Херсонщина була найбільшим ринком для надранньої картоплі, а Східна Україна формувала попит на картоплю з білою м’якоттю. Суттєво зменшився ринок картоплі на переробку. Фабрика Pepsico не працює. Інші переробні підприємства знизили власні потужності. Більшість аграріїв є реалістами, тому загалом є тенденція до зменшення площі під картоплею”, – розповів топ-менеджер насіннєвої компанії.

Минулого року ціна картоплі була оптимальною через хороший врожай

У 2022 році кілограм картоплі коштував приблизно 12-14 гривень. Все через хороший врожай, а також зменшений попит, адже велике число українців виїхали закордон. Цього року, ціни підуть вверх, а в гіршому випадку картопля й зовсім зникатиме з прилавків.

Також, може бути дефіцит й інших ранніх овочів. Все через дорогу електроенергію, через яку підприємцям просто не вигідно утримувати теплиці. Багато фермерів заявили, що працюють в мінус, навіть суттєво підвищуючи ціни. Тому їм простіше заморозити бізнес.