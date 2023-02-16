В Украине появится возможность досрочно демобилизоваться: кого касается?

Сейчас в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Более того, она еще и усилилась, ведь от иностранных партнеров поступает много нового оружия и нужны новые люди для его овладения. Пока отказаться от мобилизации имеют право лица с инвалидностью и ряд других владельцев так называемого “белого билета”. Однако, будучи в рядах ВСУ, демобилизоваться такие люди права не имеют. Это мол, не предусмотрено в действующем законодательстве. Как раз над этим вопросом сейчас работают в Верховной Раде.

“Многие военнослужащие обращаются к руководству с просьбой уволить их с военной службы в связи с наличием инвалидности и фактической невозможностью исполнять служебные обязанности. Однако с учетом отсутствия правовых оснований получают отказ“, — говорится в пояснительной записке к зарегистрированному документу.

В настоящее время люди, получившие инвалидность до войны или непосредственно во время боевых действий, могут быть уволены только, если специальная комиссия признает их непригодными к службе. Но именно термин инвалидность здесь не является решающим. Вскоре это планируется изменить.

Мобилизацию не планируют ослаблять

В ближайшее время ВСУ планируют контрнаступление, а значит, нужно еще больше военных, которые смогут усилить существующие группы и батальоны.

“Мы все радуемся тому, что коллективный Запад поставляет нам новые образцы вооружения. Сейчас – танки. Говорим о самолетах, средствах ПВО, разных других. Соответственно, надо учить людей, которые на них будут выполнять боевые задачи”, — пояснил майор ВСУ Александр Мельничук.

По словам военнослужащего, военные, которые сейчас на передовой не могут отлучиться, чтобы осваивать новое оружие. Соответственно, для этих целей набирают совершенно новых людей. И это уже не говоря об элементарной потребности в ротации. Некоторые военные уже несколько месяцев подряд воюют, ведь их банально не кем заменить.