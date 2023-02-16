В Україні з’явиться можливість достроково демобілізуватися: кого стосується?

Наразі в Україні продовжується загальна мобілізація. До того ж вона ще й посилилася, адже від іноземних партнерів поступає багато нової зброї й потрібні нові людини для її опанування. Наразі відмовитися від мобілізації мають право особи з інвалідністю та ряд інших власників так званого “білого квитка”. Проте, бувши в лавах ЗСУ демобілізуватися такі люди права не мають. Це, мовляв, не передбачено у чинному законодавстві. Якраз над цим питанням зараз працюють у Верховній Раді.

“Багато військовослужбовців звертаються до керівництва з проханням звільнити їх з військової служби у зв’язку з наявністю інвалідності та фактичною неможливістю виконувати службові обов’язки. Однак з урахуванням відсутності правових підстав отримують відмову“, – йдеться у пояснювальній записці до зареєстрованого документа.

Наразі люди, які отримали інвалідність до війни чи безпосередньо під час бойових дій, можуть бути звільнені лише, якщо спеціальна комісія визнає їх непридатними до служби. Але конкретно термін інвалідність тут не є вирішальним. Невдовзі це планують змінити.

Мобілізацію не планують послаблювати

Найближчим часом ЗСУ планують контрнаступ, а відтак потрібно ще більше військових, які зможуть посилити існуючі групи та батальйони.

“Ми всі радіємо тому, що колективний Захід постачає нам нові зразки озброєння. Зараз – танки. Говоримо про літаки, засоби ППО, різні інші. Відповідно, треба навчати людей, які на них будуть виконувати бойові завдання”, – пояснив майор ЗСУ Олександр Мельничук.

Зі слів військовослужбовця, ті військові, які зараз на передовій не можуть відлучитися, щоб освоювати нову зброю. Відповідно для цих цілей набирають абсолютно нових людей. І це вже не говорячи про елементарну потребу у ротації. Деякі військові вже кілька місяців поспіль воюють, адже їх банально немає ким замінити.