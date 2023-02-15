Медики назвали категории людей, которым противопоказано есть чеснок и лук

Чеснок и лук — это очень популярные овощи, которые есть в каждом украинском доме. Для некоторых это популярная специя, для других неотъемлемая добавка ко многим блюдам. А есть и такая категория лиц, которые луком и чесноком лечат грипп и простуду. Это вполне логично учитывая тот факт, что в луке и чесноке есть фитонциды, считающиеся природными антибиотиками, они способны бороться с вредными микроорганизмами и ускорять выздоровление или вовсе предупреждать болезнь. Однако медики предостерегают, что далеко не всем полезны эти два овоща. Есть несколько категорий людей, которым они наоборот противопоказаны.

Лук и чеснок нельзя нескольким категориям людей

Противопоказания связаны с особенностями организма, определенными болезнями и склонностью к аллергии. Вот кто эти категории:

Люди, которые склонны к поллинозу. У этой категории лиц может возникать сильная аллергия. Непереносимость лука. Вы можете даже этого не подозревать, однако с каждым разом неприятные ощущения будут только усиливаться. Следовательно, если организм не воспринимает лук, то реагирует вздутием, неприятными ощущениями в желудке, метеоризмом, болями и общим дискомфортом. К слову, непереносимость к луку встречается гораздо чаще, чем к молоку, яйцам или морепродуктам. Речь именно о сыром луке. Чеснок в свою очередь таких проблем не провоцирует. Оба овоща нельзя есть людям, у которых есть проблемы с желудком. К примеру, гастрит, панкреатит, язвы. Лук и чеснок даже в скудных количествах могут спровоцировать воспалительные процессы в желудке и усилить болезненную симптоматику.

Все это практически не касается вареного или жареного лука. Также ничего плохого не будет, если порция этих овощей будет скудной.