Медики назвали категорії людей, яким протипоказано їсти часник та цибулю

Часник та цибуля — це дуже популярні овочі, які є в кожній українській хаті. Для декого це популярна спеція, для інших невід’ємна добавка до багатьох страв. А є й така категорія осіб, які цибулею та часником лікують грип і застуду. Це цілком логічно враховуючи той факт, що в цибулі й часнику є фітонциди, що вважаються природними антибіотиками, Вони здатні боротися зі шкідливими мікроорганізмами та прискорювати одужання, або й зовсім попереджати хворобу. Проте, медики застерігають, що далеко не всім корисні ці два овочі. Є кілька категорій людей, яким вони навпаки — протипоказані.

Цибулю та часник не можна кільком категоріям людей

Протипоказання пов’язані з особливостями організму, певними хворобами та схильністю до алергії. Ось хто ці категорії:

Люди, які схильні до полінозу. У цієї категорії осіб може виникати сильна алергія. Непереносність цибулі. Ви можете навіть цього не запідозрювати, однак з кожним разом неприємні відчуття лише посилюватимуться. Відтак, якщо організм не сприймає цибулю, то реагує здуттям, неприємними відчуттями у шлунку, метеоризмом, болями й загальним дискомфортом. До слова, непереносність до цибулі зустрічається набагато частіше, ніж до молока, яєць чи морепродуктів. Мова саме про сиру цибулю. Часник своєю чергою таких проблем не провокує. Обидва овочі не можна їсти людям, у яких є проблеми зі шлунком. Наприклад, гастрит, панкреатит, виразки. Цибуля та часник навіть у мізерних кількостях можуть спровокувати запальні процеси в шлунку та посилити хворобливу симптоматику.

Все це практично не стосується вареної чи смаженої цибулі. Також, нічого поганого не буде, якщо порція цих овочів буде мізерною.