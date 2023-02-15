Медики назвали категорії людей, яким протипоказано їсти часник та цибулю
Часник та цибуля — це дуже популярні овочі, які є в кожній українській хаті. Для декого це популярна спеція, для інших невід’ємна добавка до багатьох страв. А є й така категорія осіб, які цибулею та часником лікують грип і застуду. Це цілком логічно враховуючи той факт, що в цибулі й часнику є фітонциди, що вважаються природними антибіотиками, Вони здатні боротися зі шкідливими мікроорганізмами та прискорювати одужання, або й зовсім попереджати хворобу. Проте, медики застерігають, що далеко не всім корисні ці два овочі. Є кілька категорій людей, яким вони навпаки — протипоказані.
Цибулю та часник не можна кільком категоріям людей
Протипоказання пов’язані з особливостями організму, певними хворобами та схильністю до алергії. Ось хто ці категорії:
- Люди, які схильні до полінозу. У цієї категорії осіб може виникати сильна алергія.
- Непереносність цибулі. Ви можете навіть цього не запідозрювати, однак з кожним разом неприємні відчуття лише посилюватимуться. Відтак, якщо організм не сприймає цибулю, то реагує здуттям, неприємними відчуттями у шлунку, метеоризмом, болями й загальним дискомфортом. До слова, непереносність до цибулі зустрічається набагато частіше, ніж до молока, яєць чи морепродуктів. Мова саме про сиру цибулю. Часник своєю чергою таких проблем не провокує.
- Обидва овочі не можна їсти людям, у яких є проблеми зі шлунком. Наприклад, гастрит, панкреатит, виразки. Цибуля та часник навіть у мізерних кількостях можуть спровокувати запальні процеси в шлунку та посилити хворобливу симптоматику.
Все це практично не стосується вареної чи смаженої цибулі. Також, нічого поганого не буде, якщо порція цих овочів буде мізерною.
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