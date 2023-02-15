Деньги упадут прямо с неба: какие знаки зодиака разбогатеют в последние недели февраля

Вторая половина февраля станет очень благоприятным периодом для представителей трех зодиакальных знаков. Их ждет приток финансов, успехи в работе и гармония в личной жизни. По словам астрологов везти будет Близнецам, Девам и Львам. В ближайшие две недели им удастся претворить в жизнь свои давние замыслы, да еще и неплохо на этом заработать.

Близнецы

Для Близнецов вторая половина февраля станет идеальным моментом для реализации собственной бизнес-идеи. Рядом окажутся люди, которые могут дать хороший совет и поддержать в этом начинании. Более того, представители знака могут получить от новых знакомых еще и финансовую поддержку, которая точно понадобится для масштабного запуска задуманного проекта.

В личной жизни Близнецов ждут интересные события и встречи, которые могут стать началом для серьезных отношений. При этом уроженцам знака советуют хорошенько узнать человека, прежде чем связывать с ним свою жизнь.

Лев

В конце февраля Львам начнет безумно везти в профессиональной сфере, благодаря чему у них ощутимо прибавится денег. Представители знака, имевшие долги мгновенно с ними расплатятся и смогут сделать серьезную инвестицию. Некоторым из Львова прочат даже покупку нового жилья.

Амур в этот период будет не слишком благосклонен к уроженцам знака. Львов предупреждают, что не стоит знакомиться на вечеринках и в других людных местах. Отношения, которые начнутся в такой обстановке, не сделают их счастливыми.

Дева

Девы в ближайшие две недели также получат немалую прибыль. Причем деньги появятся неожиданно для представителей знака. Возможно, они получат премию или наследство. Однако эта сумма будет небольшой и разгуляться на нее не получится.

Любовь также принесет им немало приятных моментов и положительных эмоций. Отношения уроженцев знака будут развиваться гармонично, а одинокие Девы наконец встретят важного для себя человека.