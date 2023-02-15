Українці тепер зможуть автоматично блокувати сайти шахраїв: як це відбуватиметься

Українські користувачі інтернету отримають можливість налаштовувати захист на рівні браузера чи операційної системи для блокування фішингових ресурсів в автоматичному режимі. Тепер користувачі інтернету та соціальних мереж будуть більш захищеними від шахрайських схем.

Команда громадської організації “Соціальні новатори” створила список фішингових сайтів, які обманними шляхами отримують доступ до облікових записів банківських систем, реквізитів платіжних карт та іншої конфіденційної інформації, пов’язаної з грошима.

Мова йде про шахрайські сайти, що орієнтовані саме на Україну, але їх немає в інших фільтрах.

Тож команда ГО “Соціальні новатори” зібрала різноманітні перевірені джерела інформації про такі сайти та зробила список блокувань, який сумісний зі всіма браузерами, розширеннями та іншим програмним забезпеченням. Це дозволяє користувачам налаштувати блокування доступу на рівня браузера чи навіть операційної системи користувача. Це дозволяє в автоматичному режимі блокувати всі небезпечні ресурси, незалежно від того, чи йде мова про особисті сайти, чи сторінки в соціальних мережах.

ГО створила сторінку свого проєкту на Github, де детально розказано про список блокування фішингових сайтів, особливостях їх формування, а також сумісності з різними браузерами та плагінами. Ознайомитися з цим матеріалом можна на сторінці https://github.com/S5Innovators/url-blocklist.

Така ініціатива буде вкрай корисною для людей, які є досить довірлими та можуть потрапити на фішингові сайті. Для прикладу, якщо ваші родичі старшого віку користуються комп’ютером, вони можуть стати жертвами шахраїв. Тож налаштувавши автоматичне блокування вони не стануть жертвами фішингових сайтів.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Міністерство цифрової трансформації та проєкт Дія приєдналися до запуску платформи екстреної допомоги по цифровій безпеці Nadiyno. Вона допоможе посилити власну цифрову безпеку та захистися від онлайн-загроз, які постійно чатують на нас в інтернеті.