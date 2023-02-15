До України йде потепління, але радіти ще рано: прогноз погоди на березень та квітень

Сьогодні в Україні відзначають свято Стрітення. За народними повір’ями в цей день зима зустрічається з весною. Тож якою буде погода наприкінці зими та на початку весни.

Друга половина лютого в Україні буде доволі теплою. Березень розпочнеться з потепління. Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Згідно з його прогнозом, наприкінці лютого стовпчики термометра по всій території України показуватимуть від – 3 до +3 градуси за Цельсієм вночі та від +4 до +9 вдень. Однак на вулиці буде досить волого.

З початком березня стовпчики термометрів поповзуть вгору. В Україні буде від +9 до +11 градусів за Цельсієм вдень, на заході трохи тепліше — від +10 до +13 градусів за Цельсієм. Опадів буде небагато, а сонячних днів стане більше.

Тепла погода протримається в першій та другій декадах березня. Ближче до кінця першого місяця весни хмари поступово затягнуть небо. Однак температура повітря все ще буде високою, на півдні можуть бути температурні рекорди — від +14 до +18 градусів за Цельсієм.

Вже на початку квітня про тепло можна буде забути, на першу декаду другого місяця весни точно. В Карпатах на початку квітня можливе випадання снігу, на решті території Україн будуть характерні весняні заморозки та зливи. Однак вже в другій декаді квітня погода покращиться і стане по-справжньому літньою.

Все частіше стовпчики термометрів показуватимуть близько +15 чи +20 градусів за Цельсієм. Періодично будуть характерні для весни грози. Також в квітні буде досить вітряно, тож без легкої куртки точно не обійтися.

Загалом значного холоду очікувати вже не варто. Погода буде досить теплою. Сподіваємося, що цей рік принесе Україні таку довгоочікувану перемогу над ворогом, і всі ми нарешті зможемо розслабитися та повноцінно відпочити від всіх стресів, які довелося пережити за останній рік.