Росіяни почали блокувати Google, Zoom та Viber для українців

Російські окупанти не полишають спроб ізолювати людей від правди про те, що їхня “спецоперація” повністю провалилася, а Збройні сили України нищать окупантів сотнями, якщо не тисячами щодня.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області рашисти почали блокувати такі сервіси як Google, Zoom та Viber. Також користувачі не можуть встановити ці програми з офіційного магазину Google Play.

Місцеві жителі заявляють, що Zoom на тимчасово окупованих територіях Донеччини доступний лише через VPN.

Також в російських засобах масової інформації все частіше є інформація про те, що сервіси Google блокують на території самопроголошеної донецької народної республіки.

Міністерство зв’язку окупантів ще минулого року видало розпорядження про блокування Google, Zoom та Viber. А зараз поспіхом намагаюсь виконати це розпорядження. Все частіше люди стикаються зі збоями в роботі залежних від Google сторонніх послуг.

Водночас цікавий той факт, що Youtube продовжує працювати, попри те, що ця програма належить Google. Раніше окупанти планували заблокувати цей сервіс, але зійшлися на думці, що лише погіршать якість відео.

Такі дії окупантів лише вчергове доказують, що ворог намагається не допускати поширення правдивої інформації серед людей. Окупанти бояться, навіть на тимчасово окупованих територіях, які вони зайняли вже після повномасштабного наступу, в першу чергу глушать мобільний зв’язок та інтернет, щоб люди не могли розуміти що відбувається насправді. Що вже говорити про жителів так званих ДНР чи ЛНР, який російські окупанти дурять вже понад вісім років.

Нагадаємо, що в час коли весь світ побачив, що окупанти творили в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших тимчасово окупованих населених пунктах київської області, і жахливі кадри можна було побачити при запиті “Буча” в Google, в російському Яндексі не було жодної згадки про весь кошмар, який довелося пережити жителям Київщини. Це вкотре підтверджує, що вся росія просякнуте брехнею.