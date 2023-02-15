В Україні хочуть скасувати одразу декілька свят: деталі

Днями законодавці виступили з ініціативою позбутися традицій радянської спадщини. Українські законодавці запропонували скасувати одразу кілька свят з радянським минулим. Мова йде про свято першого травня та восьмого березня. Інформація про відповідний законопроєкт була опублікована на офіційному сайті Верховної ради України.

При чому свята планують не просто скасувати, а перенести та дещо видозмінити.

Таким чином Міжнародний день жінок — 8 березня хочуть перенести на 25 лютого та відзначати День української жінки. Дату обрано не випадково, саме 25 лютого в Україні відзначається день народженні легендарної поетеси Лесі Українки.

А замість першого травня вихідний день перенесуть на 9 березня — день народження українського пророка Тараса Шевченка.

Також народні депутати бажають скасувати святкування Дня перемоги 9 травня. Зазначається, що варто відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня разом зі всім цивілізованим світом.

Українці сприйняли таку ініціативу досить неоднозначно. Частина наших громадян впевнені, що така позиція народних депутатів правильна, і Україні варто раз і назавжди позбутися всього, що пов’язує нас з радянським минулим. Інші ж стверджують, що такі рішення не на часі, а також росіянам не можна подарувати День перемоги над нацизмом, тобто 9 травня. Адже перемога над нацистською Німеччиною була здобута в тому числі завдяки зусиллям мільйонів українців.

Якою б не була позиція людей, доведеться зачекати поки Верховна рада України розгляне законопроєкти та підтримає їх або ж не підтримає.

Нагадаємо, що вже майже рік українці живуть в умовах воєнного стану у зв’язку з чим всі додаткові вихідні скасовано, таким чином українці не відпочивали навіть на День незалежності 24 серпня, День захисника 14 жовтня та на Різдво за католицьким та православних календарями, 25 грудня та 7 січня.