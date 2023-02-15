Українці в захваті: в Дія з’явилася нова функція здатна замінити стрімінгові платформи

Тепер українці можуть не шукати стрімінгові сервіси або інші платформи. Достатньо відкрити додаток “Дія” на власному смартфоні. Тепер найактуальніші новини з усього світу будуть доступні лише в декілька кліків.

В мобільному додатку Дія тепер є можливість дивитися новини однієї з найбільш відомих телерадіокомпаній світу CNN International. Цю чудово новину повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами вже давно були плани додати в Дія.TV саме канал CNN. Це чудова новина для більшості українців, адже тепер завжди під рукою будуть якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться та якому довіряють близько двох мільярдів осіб з різних куточків нашої планети.

За словами очільника Міністерства цифрової трансформації, тепер українцям не потрібно шукати стрімінгові сервіси чи інші платформи, достатньо відкрити додаток державних послуг “Дія” та всього в декілька дізнатися останні новини зі всього світу.

Нагадаємо, що ще в березні минулого року, тобто після початку повномасштабного вторгнення окупантів в сервіс державних послуг Дія в партнерстві з компанією Megogo запустили онлайн-трансляцію телеканалів. Для того, щоб абсолютно безкоштовно переглядати телевізійний марафон “Єдині новини” достатньо обновити мобільний додаток Дія та в розділі “Послуги” обрати пункт “Дія/TV”.

Також в середині грудня при виборі суддів, які будуть обирати гурт чи виконавця, який представляти Україну на Євробаченні у 2023 році українці мали змогу проголосувати прямо в додатку Дія.

Загалом зараз більшість державних послуг доступні в Дії. Частина з них доступна прямо в смартфоні, інші на офіційному порталі. Більше не знадобиться проводити чимало часу в чергах для отримання довідки чи виписки, більшість різноманітних довідок та виписок можна замовити онлайн в зручний для вас час.