Клієнтам Привату не повертають гроші після збою терміналів та банкоматів: доводиться звертатися в суд
З такими ж проблемами стикаються і власники рахунків, що стали жертвами шахраїв.
Клієнти ПриватБанку останнім часом все частіше скаржаться на те, що банк не хоче повертати втрачені внаслідок збою банкоматів та терміналів кошти. До всього додаються ще й випадки шахрайства, після яких українцям також вкрай складно добитися справедливості. На сайті Мінфіну щодня з’являються десятки скарг від клієнтів, які так і не змогли повернути свої гроші.
Зокрема у випадку зі збоями банківських апаратів під час відключення електроенергії клієнтам часто відмовляють навіть у розгляді заявки, стверджуючи що система ніяких несправностей не зафіксувала. Тоді українцям доводиться подавати заявку вдруге і втретє. І лише після подачі судового позову вони отримують бодай якийсь шанс забрати свої гроші назад.
При цьому варто зауважити, що у Приваті після отримання скарги на збій банкомату чи терміналу зазвичай перевіряють не лише наявність помилок в роботі системи. Працівники ПриватБанку проводять інкасацію автоматів, в яких зникли гроші клієнтів. Тож вони можуть легко підтвердити факт втрати тієї чи іншої суми особою, що подала скаргу.
Проте інколи клієнтів намагаються переконати в тому, що автомат просто виплюнув внесені гроші як тільки увімкнулося світло. А тому банк не зобов’язаний їм нічого повертати. Що робити людям в таких випадках взагалі не зрозуміло. Здається ніби в Приваті натякають, що українці повинні стояти біля терміналу чи банкомату аж доки енергопостачання не відновиться.
Схожі неоднозначні ситуації виникають і у випадках шахрайства. Лище нещодавно з рахунку однієї з клієнток Привату шахраї списали понад 100 тис. грн, причому частина з них була знята з кредитного ліміту. У відповідь скаргу жінки в Приваті не тільки відмовилися повертати кошти, а й нарахували ще 9 тис. грн у вигляді відсотків за кредитом, який від її імені взяв шахрай. Повернути кошти мешканці Запоріжжя вдалося лише після того, як вона виграла судову справу проти банку у місцевому районному суді.
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