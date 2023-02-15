Клієнтам Привату не повертають гроші після збою терміналів та банкоматів: доводиться звертатися в суд

Клієнти ПриватБанку останнім часом все частіше скаржаться на те, що банк не хоче повертати втрачені внаслідок збою банкоматів та терміналів кошти. До всього додаються ще й випадки шахрайства, після яких українцям також вкрай складно добитися справедливості. На сайті Мінфіну щодня з’являються десятки скарг від клієнтів, які так і не змогли повернути свої гроші.

Зокрема у випадку зі збоями банківських апаратів під час відключення електроенергії клієнтам часто відмовляють навіть у розгляді заявки, стверджуючи що система ніяких несправностей не зафіксувала. Тоді українцям доводиться подавати заявку вдруге і втретє. І лише після подачі судового позову вони отримують бодай якийсь шанс забрати свої гроші назад.

При цьому варто зауважити, що у Приваті після отримання скарги на збій банкомату чи терміналу зазвичай перевіряють не лише наявність помилок в роботі системи. Працівники ПриватБанку проводять інкасацію автоматів, в яких зникли гроші клієнтів. Тож вони можуть легко підтвердити факт втрати тієї чи іншої суми особою, що подала скаргу.

Проте інколи клієнтів намагаються переконати в тому, що автомат просто виплюнув внесені гроші як тільки увімкнулося світло. А тому банк не зобов’язаний їм нічого повертати. Що робити людям в таких випадках взагалі не зрозуміло. Здається ніби в Приваті натякають, що українці повинні стояти біля терміналу чи банкомату аж доки енергопостачання не відновиться.

Схожі неоднозначні ситуації виникають і у випадках шахрайства. Лище нещодавно з рахунку однієї з клієнток Привату шахраї списали понад 100 тис. грн, причому частина з них була знята з кредитного ліміту. У відповідь скаргу жінки в Приваті не тільки відмовилися повертати кошти, а й нарахували ще 9 тис. грн у вигляді відсотків за кредитом, який від її імені взяв шахрай. Повернути кошти мешканці Запоріжжя вдалося лише після того, як вона виграла судову справу проти банку у місцевому районному суді.