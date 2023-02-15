Названы категории пенсионеров, которые могут совсем не платить за коммунальные услуги: детали

Довольно многие украинские пенсионеры имеют субсидию, или могут ее оформить. Пенсии в Украине не слишком высоки, и если пенсионер проживает сам, то, конечно, этих средств не хватит на оплату жилья. И субсидия не всегда предусматривает полную компенсацию коммуналки. Иногда что-то приходится еще доплатить. В связи с этим некоторые пенсионеры интересуются наличием льгот. Такие действительно предусмотрены и на них может претендовать широкий круг лиц. Что касается пенсионеров, то многие могут получить 100% скидку, то есть не платить за коммуналку абсолютно ничего.

Льготы можно получить на все жилищно-коммунальные услуги

Как отмечают в правительстве, льготы можно получить на оплату жилья, квартирную плату, услуги по содержанию домов и придомовых территорий. А также льготы на оплату управления многоквартирным домом. Также, есть льготы на оплату коммунальных услуг: централизованное снабжение холодной и горячей водой, водоотвод, тепло и электроснабжение, природный газ, централизованное отопление и вывоз бытовых отходов. И льготы на оплату топлива и сжиженного газа.

Какие условия получения льгот?

Льготы можно получить с определенным социальным статусом, например ветеран войны или обладатель особых заслуг перед Родиной, или инвалидность. Также льготы могут получить семьи чей доход в расчете на одного человека не превышает 3760 гривен (по состоянию на 2023 год). Что касается пенсионеров, то на 100% льготу претендуют все проживающие в сельской местности и те, кто в прошлом работал в сфере медицины, культуры или образования. Сюда входят и фармацевтические специальности, а также специалисты по уходу за растениями. Льгота назначается на 12 месяцев, и каждый год документы нужно подавать заново. Что касается субсидии, то ее средний размер составляет примерно 1800 гривен. На нее претендуют все отвечающие параметрам по вышеуказанному уровню доходов.