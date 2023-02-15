«Доброго дня, у вас борг»: про які заборгованості та яким чином українців повідомляє податкова

В Україні про наявність боргів перед Державною податковою службою повідомляють далеко не всім платникам податків. Зокрема українці, чия заборгованість не перевищує певної фіксованої суми, можуть про неї навіть не дізнатися. Громадянам пояснили правила оповіщення про борги перед податковою. Детальна інформація про це днями була опублікована на офіційному сайті ДПС.

Згідно з законом, податкову вимогу не надсилають, якщо сума боргу платника податків не перевищує 180 неоподатковуваних мінімумів, тобто 3060 грн. Не застосовуються в такому випадку й інші заходи, спрямовані на стягнення боргу. Виходить, що громадянин, який недоплатив податковій суму меншу за 3060 грн, може про це й не підозрювати.

Якщо ж сума боргу платника податків більша, йому буде вручена податкова вимога. Податкова вимога – це документ, який має на меті повідомити про борг перед ДПС. При цьому таке повідомлення носить лише інформативний характер і не тягне за собою жодних серйозних наслідків для боржника.

У податковій вимозі міститься така інформація:

сума боргу;

податок;

дата, коли виник податковий борг;

сповіщення про виникнення права податкової застави;

наслідки ухилення від сплати боргу.

Попри те, що про борги на суму менше 3060 грн платників податків зазвичай не повідомляють, трапляються винятки. Зокрема нещодавно в податковому управлінні Одеської області прийняли рішення інформувати українців про їх борги, навіть якщо вони не перевищують граничної суми.

Зокрема одеситам тепер повідомляють про борги, сукупний бюджет яких знаходиться у таких діапазонах:

0,01-100 грн;

100,01-500 грн;

500,01-1000 грн;

1000,01-3060 грн.

Нові правила в Одеському податковому управлінні діють з січня 2023 року. Щоправда про наявність заборгованості боржникам повідомляють лише по телефону в режимі автододзвону. Жодних податкових вимог при такій малій сумі заборгованості громадянам не вручають.