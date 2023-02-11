Українцям розповіли, як можна спалювати менше газу не обмежуючи себе в ньому

Напевно більшість українців доволі сильно економлять газ. Дехто буде мерзнути, щоб лише не платити зайві гроші за і так доволі високі тарифи. Проте навіть суворо економлячи багатьом приходять шалені платіжки, які вводять людей у відчай. Екс-глава “Оператора газотранспортної системи” Сергій Макогон впевнений — українці переплачують через старе обладнання. Старі котли і колонки споживають набагато більше газу ніж нові. І якщо взяти для прикладу дві однакові квартири, в яких стоїть старий і новий котел, то для однакової температури повітря доведеться спалити різну кількість кубів.

Людей стимулюватимуть замінювати старе обладнання

Наразі в Україні є програма за якою можна обміняти п’ять старих лампочок на п’ять енергозберігаючих. Зробити це можна цілком безкоштовно. Подібну програму хочуть створити й для газових котлів і колонок. Якби всі українці викинули своє старе обладнання, то Україні вдалося б зекономити до 2 мільярдів кубометрів газу на рік. Це шалена цифра і навіть половини з цієї цифри буде достатньо, щоб стати повністю енергонезалежною державою.

“Мені здається, що це реальніше, ніж побудувати 2 атомні енергоблоки за 6 років до 2030 року за 10 млрд доларів”, – зазначив Макогон.

Зараз ініціатива поки на стадії розробки. Тих українців, які мають можливість самостійно замінити котел чи колонку, закликають не тягнути з цим.

Тарифи на газ будуть незмінними

Як і було обіцяно, тарифи на газ не будуть змінюватися до кінця воєнного стану та ще пів року після його завершення. Але для деяких домогосподарств зросте ціна доставки газу. Все залежить від того, скільки ви використали газу за попередній рік. Якщо більше ніж позаторік, то суми зростуть. Якщо менше, то навпаки зменшаться.