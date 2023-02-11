Украинцам рассказали, как можно сжигать меньше газа, не ограничивая себя в нем

Наверное, большинство украинцев довольно сильно экономят газ. Некоторые будут мерзнуть, чтобы только не платить лишние деньги за и так достаточно высокие тарифы. Однако даже строго экономя многим приходят сумасшедшие платежки, вводящие людей в отчаяние. Экс-глава Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон уверен — украинцы переплачивают через старое оборудование. Старые котлы и колонки потребляют гораздо больше газа, чем новые. И если взять в качестве примера две одинаковые квартиры, в которых стоит старый и новый котел, то для одинаковой температуры воздуха придется сжечь разное количество кубов.

Людей будут стимулировать менять старое оборудование

Сейчас в Украине есть программа, по которой можно обменять пять старых лампочек на пять энергосберегающих. Сделать это можно совершенно бесплатно. Подобную программу желают сделать и для газовых котлов и колонок. Если бы все украинцы выбросили свое старое оборудование, Украине удалось бы сэкономить до 2 миллиардов кубометров газа в год. Это безумная цифра и даже половины этой цифры будет достаточно, чтобы стать полностью энергонезависимым государством.



“Мне кажется, что это реальнее, чем построить 2 атомных энергоблока за 6 лет до 2030 года за 10 млрд долларов“, — отметил Макогон.

В настоящее время инициатива пока на стадии разработки. Тех украинцев, которые имеют возможность самостоятельно заменить котел или колонку, призывают не тянуть с этим.

Тарифы на газ будут неизменными

Как и было обещано, тарифы на газ не будут меняться до конца военного положения и еще полгода после его завершения. Но для некоторых домохозяйств вырастет цена доставки газа. Всё зависит от того, сколько вы использовали газа за предыдущий год. Если больше чем в позапрошлом году, то суммы возрастут. Если меньше, то наоборот снизятся.