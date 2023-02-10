Некоторые выплаты больше не разовые: отдельные категории граждан могут оформлять их повторно

В Украине только ежемесячная помощь внутренне перемещенным лицам не является одноразовой. Ее будут выплачивать столько времени, сколько нужно, или по крайней мере пока люди официально имеют соответствующий статус. Все остальные виды выплат, которые время от времени анонсируют благотворительные организации разовые. То есть каждый может оформить помощь только один раз, и повторно подавать заявку не имеет права. Но организация Каритас Украина сделала исключение для некоторых категорий граждан. Они предлагают людям выплату в размере 2200 гривен в течение трех месяцев в расчете на каждого члена семьи (не более четырех). Некоторые при этом могут оформить помощь повторно.

Данная помощь делится на два типа

Эта выплата рассчитана на лиц со статусом ВПЛ, проживающих непосредственно в зоне боевых действий или очень близко. А также лиц, выехавших из опасных регионов. Первым начисляется экстренная выплата в размере 2200 на человека. Выехавшим в безопасные регионы выплата начисляется в течение нескольких месяцев.



Повторно оформить эту выплату могут следующие категории граждан:

Лица, которые вернулись жить на территории, освобожденные от оккупации. Владельцы разрушенного или поврежденного имущества. Лица, проживающие близко к зоне боевых действий на подконтрольных Украине территориях. Многодетные семьи и семьи, где усыновлены несовершеннолетние. Одинокие пожилые люди. Лица с инвалидностью первой и второй группы или лица с тяжелыми хроническими заболеваниями. Беременные женщины и одинокие матери.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 0 800 33 67 34.

О других доступных выплатах читайте на сайте Минсоцполитики, или на платформе есть Помощь.