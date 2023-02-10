Деякі виплати більше не разові: окремі категорії громадян можуть оформлювати їх повторно

В Україні лише щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам не є одноразовою. Її виплачуватимуть стільки часу, скільки потрібно, або принаймні поки людина офіційно має відповідний статус. Всі інші види виплат, які час від часу анонсують благодійні організації є разовими. Тобто кожен може оформити допомогу лише один раз, і повторно подавати заявку немає права. Та організація Карітас Україна зробила виключення для деяких категорій громадян. Вони пропонують людям виплату у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців, з розрахунку на кожного члена родини (не більше чотирьох). Дехто при цьому, може оформити допомогу повторно.

Дана допомога поділяється на два типи

Ця виплата розрахована на осіб зі статусом ВПО, які проживають безпосередньо у зоні бойових дій або дуже близько. А також на осіб, які виїхали з небезпечних регіонів. Першим нараховується екстрена виплата у розмірі 2200 на особу. Тим хто виїхав у безпечні регіони виплата нараховується впродовж кількох місяців.

Повторно оформити цю виплату можуть наступні категорії громадян:

Особи, які повернулись жити на території, що звільнені від окупації. Власники зруйнованого або пошкодженого майна. Особи, які проживають близько до зони бойових дій на підконтрольних Україні територіях. Багатодітні родини та сім’ї, де є усиновлені неповнолітні. Одинокі літні люди. Особи з інвалідністю першої та другої групи, або особи з важкими хронічними захворюваннями. Вагітні жінки та одинокі матері.

Для отримання більше детальної інформації можна звернутися за телефоном гарячої лінії: 0 800 33 67 34.

Про інші доступні виплати читайте на сайті Мінсоцполітики, або на платформі єДопомога.