На полиці супермаркетів потрапив напій, який викликає анафілактичний шок

В Україні є спеціальні організації, які контролюють все, що потрапляє у продаж. Є закони, які борються з фальсифікатом, але все одно час від часу у супермаркети “прослизає” щось практично отруйне. Цього разу це сироп, яким розводять каву. Продукт привезли в Україну з Франції і у його складі недопустимо велика порція барвника Е124. Експерти кажуть, що цей сироп у кращому випадку може спровокувати сильну алергічну реакцію, задуху та анафілактичний шок, а в гіршому призвести до утворення ракових клітин в організмі. Наразі відповідні служби вже займаються вилученням всієї партії товару, але його все ще вдосталь у магазинах.

Як виглядає напій?

Мова про концентрований напій експортований з Франції до України. Виробником значиться GEORGES MONIN, France. Одержувач: ТзОВ “ПРОБАР”, провулок Індустріальний, 23, м. Київ.



Барвник Е124 заборонений у багатьох країнах, таких як Фінляндія, Норвегія, США, адже визнаний небезпечним канцерогеном, який провокує рак. Також це дуже сильний алерген, який провокує небезпечну алергічну реакцію навіть у тих людей, які до неї не схильні. У дітей ця добавка провокує підвищену збудливість.

В Україні, як не дивно, цей барвник дозволений, але у дуже обмеженій кількості. Що стосується імпортного напою, то Е124 у складі переходить всі можливі межі.

На полицях ще багато непотребу

Експерти радять українцям завжди читати склад. Зазвичай, той компонент, який вказується першим у списку, переважає у складі. Інколи це вода. Також, радять звертати увагу на виробника. Як показує практика, чим більше та відоміше підприємство виготовляє продукцію, тим менша ймовірність, що ви натрапите на фальсифікат. В Україні діє суворий закон щодо цього, тож відомі компанії не хочуть ризикувати своєю репутацією.