Нову версію Leopard 2 Україні навряд чи нададуть — міністр оборони Німеччини

Ймовірно Україні не нададуть модифікацію танків Leopard 2А6. А якщо нададуть, то далеко не всі країни. З подібною заявою виступив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у своєму інтерв’ю виданню ZDF.

Стосовно модифікації 2А6, то зовсім не схоже, що буде залучено багато країн. Німеччина залишається одним із найбільших постачальників на сьогодні, оскільки готова надати 14 одиниць танків 2А6 Leopard, в той час, як Канада готова надати лише дві одиниці Leopard 2.

За словами очільника міністерства оборони Німеччини, офіційний Берлін веде переговори ще з вдома чи трьома країнами, і це може дати помітний результат, але поки таке рішення не готове. Тож Україні ймовірно передадуть більшу кількість старої, але більш поширеної версії танків Leopard 2А4.

Наразі відомо, що Україна може отримати один або два батальйони танків Leopard 2А4 та 2A6. Один батальйон налічує 30 одиниць. На цей момент кількість танків, які передадуть Україні залежить вже не тільки від Німеччини, але й від інших країн, які ще до конференції в Рамштайні заявляли про готовність надати Україні важкі танки.

Для довідки, версія Leopard 2А6 модернізується з 2001 року. Цей танк має посилену броню на башті, подовжений ствол та додатковий захист проти мін. Також є більш вдосконалена версія, відома під кодовою назвою 2А7+.

Нагадаємо, що станом на 7 лютого уряд Німеччини видав німецьким виробникам ліцензію на постачання танків Україні. Мова йде про 178 одиниць танків Leopard модифікації 1А5.

На додаток українські військові отримають від Великої Британії танки Challenger II. Загалом Збройним силам України нададуть чимало важкого озброєння, раніше заявлялося про надання близько 320 важких танків. Це допоможе нашим військовим наближати перемогу над ворогом, який кинув виклик всьому цивілізованому світу.