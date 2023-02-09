Загроза землетрусу в Україні зберігається: як правильно поводитися під час підземних поштовхів

Потужний землетрус в Туреччині та Сирії призвів до загибелі близько 8 тисяч людей. Однак за підрахунками експертів ця цифра може сягати 20 тисяч. Підземні поштовхи відчули й в інших країнах.

Сейсмологи не виключають, що сильні підземні поштовхи можуть відчути і в Україні. Зону Вранча визначають з центром чи осередками на території Румунії. Ця зона також охоплює південний захід України. Поштовхи можуть сягати 6-7 балів, це зачепить також Київ і Крим.

Як діяти під час землетрусу

Під час підземних поштовхів можуть падати речі з полиць, хитатися шафи, битися посуд та лопатися шибки. На стінах та стелі можуть виникнути тріщини.

Спочатку стається слабкий поштовх, через 5-15 секунд він може стати сильнішим, що призведе до руйнування будівлі. Все це відбувається на лічені секунди. Чим сильніші поштовхи, тим гіршими будуть наслідки.

В такій ситуації варто зберігати спокій. Заздалегідь варто визначати відносно безпечні місця в домі — це отвори капітальних внутрішніх стін, міцні столи і так далі.

Найбільш небезпечні — двері зі склом, кутові кімнати, сходи.

Найбільшу загрозу становлять предмети та уламки, що падають. Чуючи коливання землі чи будівлі, терміново покиньте приміщення та відійдіть на безпечну відстань.

Якщо землетрус застав вас у ліжку, закрийте голову подушками та ковдрами.

Перебуваючи на високих поверхах, не наближайтеся до сходів та ліфтів.

Де б ви не перебували, остерігайтеся уламків. Також не виходьте на балкон, не розпалюйте вогонь, не користуйтесь газовими приладами. Якщо є можливість відключіть комунікації.

На вулиці не наближайтеся до мостів, ліній електропередач та високих будівель.

Якщо підземні поштовхи застали вас в авто, зупиніть машину та відкрийте двері, але не покидайте салон до припинення поштовхів.

Після припинення поштовхів, перевірте чи немає постраждалих. По можливості надайте першу допомогу собі чи оточуючим.

Якщо ви опинилися під завалами, старайтеся менше рухатися, щоб не підіймати пил. Якщо почуєте шум, кличте на допомогу або стукайте, щоб привернути увагу рятувальників.