Некоторые украинцы получили право на перерасчет пенсии: как подать заявку?

В Украине заморозили все доплаты к пенсиям на весь 2023 год. Это обусловлено сложной экономической ситуацией в стране. В то же время правительство уверяет, что задержек с социальными выплатами не будет. В бюджете заложена для этого необходимая сумма средств. Но, как оказывается, не стоит падать духом. Некоторые доплаты таки остались, и все, кто на них претендует точно их получат. Среди первого перерасчета – пенсии тех, кто после достижения пенсионного возраста продолжает официально работать.

Подать заявку на перерасчет можно онлайн

Если вам исполнилось 60 лет, у вас есть весь необходимый стаж для того, чтобы выйти на пенсию, но вы продолжаете работать, то имеете право на перерасчет пенсии. Подать заявку можно онлайн. Последовательность действий следующая:

Нужно создать свой кабинет на сайте Пенсионного Фонда Украины. Если кабинет создан – авторизоваться с помощью электронной подписи. Ищете раздел “Пенсионное обеспечение” и выбираете пункт “Заявка на перерасчет пенсии”. Прочитайте инструкцию и нажмите “Продолжить”. Выбираете вкладку “Орган ПФУ” и выбираете нужное отделение. Ищете вкладку “Вид пересчета” и выбираете часть 4 статьи 42. Далее заполняете необходимые поля анкеты и загружаете копии паспорта и идентификационного кода. Даете согласие на обработку персональных данных и формируете заявление.

Напоследок нужно проверить внесенные данные и отправить заявление в Пенсионный фонд.

Среди других доплат: возрастная и индексация

Что касается других доплат, которые остаются в силе, то это перерасчет по возрасту и мартовская индексация. Первая остается действительной для всех, кому исполнится 70, 75, 80 и 85 лет. Сумма доплат от 300 до 500 грн. Что касается индексации, то на сегодня ее тоже решили не отменять. Ожидается, что пенсии проиндексируют минимум на 24%.