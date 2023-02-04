Деякі українці отримали право на перерахунок пенсії: як подати заявку?

В Україні заморозили всі доплати до пенсій на весь 2023 рік. Це зумовлено складною економічною ситуацією в країні. Водночас Уряд запевняє, що затримок з соціальними виплатами не буде. В бюджеті закладено для цього потрібну суму коштів. Та як виявляється, щодо доплат, то не варто падати духом. Деякі доплати таки залишилися, і всі хто на них претендує точно їх отримають. Серед першого перерахунку — пенсії тих, хто після досягнення пенсійного віку продовжує офіційно працювати.

Подати заявку на перерахунок можна онлайн

Якщо вам виповнилося 60 років, ви маєте весь необхідний стаж для того, щоб вийти на пенсію, але продовжуєте працювати, то маєте право на перерахунок пенсії. Подати заявку можна онлайн. Послідовність дій наступна:

Потрібно створити власний кабінет на сайті Пенсійного Фонду України. Якщо кабінет створено — авторизуватися за допомогою електронного підпису. Шукаєте розділ “Пенсійне забезпечення” і вибираєте пункт “ Заявка на перерахунок пенсії”. Читаєте інструкцію і натискаєте “Продовжити”. Вибираєте вкладку “Орган ПФУ” і вибираєте потрібне відділення. Шукаєте вкладку “Вид перерахунку” і вибираєте частину 4 статті 42. Далі заповнюєте необхідні поля анкети та завантажуєте скановані копії паспорта та ідентифікаційного коду. Надаєте згоду на обробку персональних даних та формуєте заяву.

Наостанок потрібно перевірити внесені дані та надіслати заяву до Пенсійного фонду.

Серед інших доплат: вікова та індексація

Щодо інших доплат, які залишаються в силі, то це перерахунок за віком і березнева індексація. Перший залишається дійсним для всіх кому виповниться 70, 75, 80 та 85 років. Сума доплат від 300 до 500 гривень. Щодо індексації, то станом на сьогодні її теж вирішили не скасовувати. Очікується, що пенсії проіндексують мінімум на 24%.