В Минреинтеграции уточнили, кто имеет право оформить пособие на жительство: не только ВПЛ

Украинцы привыкли, что большинство социальных денежных выплат нацелены на внутренне перемещенные лица. Мол, если лицо не является переселенцем, не покидало собственное жилье из-за того, что оно близко к зоне боевых действий, то оно не может претендовать ни на одну из выплат. Это не так. В Министерстве реинтеграции населения заявили, что помощь на проживание могут оформить все украинцы, которые понесли материальный ущерб из-за полномасштабного вторжения. Это в первую очередь люди, у которых разрушено или сильно повреждено имущество, а таковых множество в северных и восточных областях. Также на помощь претендуют незащищенные категории населения, такие как пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью. На данный момент для них есть выплата, финансируемая ООН.

Интересоваться актуальными выплатами нужно на платформе

Интересоваться актуальными видами помощи можно в Дии, на платформе эПомощь, на сайте Министерства реинтеграции населения и просто время от времени мониторив популярные благотворительные организации. По состоянию на данный момент известно также о продолжении выплат предпринимателям, которые трудоустроят лиц со статусом ВПЛ. Таким работодателям государство будет выплачивать в течение полугода минимальную зарплату за каждого трудоустроенного. Одно условие – лицо должно трудоустроиться через Центр занятости.

Еще одна актуальная выплата, которую сейчас отмечают, — пособие по безработице. На нее претендует каждый, кто имеет хоть какой-то стаж. Размер пособия рассчитывают индивидуально. Также готовы выплачивать помощь тем, кто временно не работает. К примеру, компания находится в зоне боевых действий и не имеет возможности продолжать деятельность, при этом работники официально не уволены. Таким лицам государство будет выплачивать декретные, больничные, отпускные, а также будет начислять страховой стаж.