У Мінреінтеграції уточнили, хто має право оформити допомогу на проживання: не тільки ВПО

Українці звикли, що більшість соціальних грошових виплат націлені на внутрішньо переміщених осіб. Мовляв, якщо особа не є переселенцем, не покидала власне житло через те, що воно близько до зони бойових дій, то вона не може претендувати на жодну з виплат. Це не так. У Міністерстві реінтеграції населення заявили, що допомогу на проживання можуть оформити всі українці, які зазнали матеріальних збитків через повномасштабне вторгнення. Це в першу чергу люди, у яких зруйновано або сильно пошкоджено майно, а таких безліч в північних і східних областях. Також на допомогу претендують незахищені категорії населення, такі як пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю тощо. На цей час для них є виплата, яку фінансує ООН.

Цікавитися актуальними виплатами потрібно на платформі єДопомога

Цікавитися актуальними видами допомоги можна у Дії, на платформі єДопомога, на сайті Міністерства реінтеграції населення і просто час від часу моніторивши популярні благодійні організації. Станом на зараз, відомо також про продовження виплат підприємцям, які працевлаштують осіб зі статусом ВПО. Таким роботодавцям держава виплачуватиме протягом пів року мінімальну зарплату за кожного працевлаштованого. Одна умова — особа повинна працевлаштуватись через Центр зайнятості.

Ще одна актуальна виплата на якій зараз наголошують — допомога по безробіттю. На неї претендує кожен хто має бодай якийсь стаж. Розмір допомоги розраховують індивідуально. Також, готові виплачувати допомогу тим, хто тимчасово не працює. Наприклад, компанія знаходиться у зоні бойових дій і немає можливості продовжувати діяльність, при цьому працівники офіційно не звільнені. Таким особам держава виплачуватиме декретні, лікарняні, відпускні, а також не припинятиме нараховувати страховий стаж.