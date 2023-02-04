Надвигается коридор мощных магнитных бурь: названы опасные даты

Вспышки на Солнце, геомагнитное возмущение Земли – все это называется магнитными бурями, которые очень негативно влияют на наше самочувствие. Почти каждый месяц эти явления происходят и февраль не стал исключением. Месяц начался с очень мощной бури, продолжавшейся 1-2 числа. Однако на этом все не закончилось. Как отмечают эксперты, последний месяц зимы будет сложным. Магнитные бури будут не только мощными, но и затяжными. Рассказываем, в какие дни нужно максимально себя уберечь.

Будет еще две мощные бури

Отслеживают геомагнитные колебания специальные международные лаборатории посредством спутниковых систем NOAA, TESIS. И вот специалисты увидели, что следующая мощная вспышка придется на 7-10 февраля, а затем еще на 19-21 февраля.

Что касается ее индекса, то ожидается цифра 4. В целом индекс измеряет мощность магнитной бури, а также отклонение магнитного поля Земли от нормального значения. Шкала имеет от 0 до 9 баллов. От 4 и выше индексируют бури, испытываемые большинством людей.

Симптоматика магнитных бурь

В дни, когда на Солнце происходят вспышки, множество людей имеют плохое самочувствие.

Самые уязвимые категории:

Пенсионеры. Беременные женщины. Люди с повышенной метео чувствительностью. Лица с хроническими болезнями сердца, повышенным АД и другими недугами.

Практически каждый в эти дни может испытывать головную боль и даже мигрень, тошноту, бессонницу, раздражение, упадок сил, рассеянность, ломоту в суставах. Реже наблюдают такие серьезные проблемы, как гипертонический криз, тахикардия, головокружение. Врачи советуют в период магнитных бурь минимизировать количество дел. Не нервничать, по возможности оградить себя от стресса и излишних волнений. Много отдыхать, гулять, не употреблять алкоголь и снизить количество кофеина в рационе. Свежий воздух и пешие прогулки приветствуются.