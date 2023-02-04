Насувається коридор потужних магнітних бурь: названо небезпечні дати

Спалахи на Сонці, геомагнітне збурення Землі — все це називається магнітними бурями, які дуже негативно впливають на наше самопочуття. Майже щомісяця ці явища відбуваються і лютий не став виключенням. Місяць розпочався з дуже потужної бурі, яка тривала 1-2 числа. Однак на цьому все не закінчилося. Як зазначають експерти, останній місяць зими буде складним. Магнітні бурі будуть не лише потужними, а й затяжними. Розповідаємо, в які дні треба максимально себе поберегти.

Буде ще дві потужних бурі

Відстежують геомагнітні коливання спеціальні міжнародні лабораторії за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS. І ось фахівці побачили, що наступний потужний спалах припаде на 7-10 лютого, а потім ще на 19-21 лютого.

Щодо його індексу, то очікується цифра 4. Загалом, індекс вимірює потужність магнітної бурі, а також відхилення магнітного поля Землі від нормального значення. Шкала має від 0 до 9 балів. Від 4 і вище індексують бурі, які відчуває більшість людей.

Симптоматика магнітних бур

В дні, коли на Сонці відбуваються спалахи безліч людей мають погане самопочуття.

Найвразливіші категорії:

Пенсіонери. Вагітні жінки. Люди з підвищеною метеочутливістю. Особи з хронічними хворобами серця, підвищеним артеріальним тиском та іншими недугами.

Практично кожен в ці дні може відчувати головний біль і навіть мігрень, нудоту, безсоння, роздратованість, занепад сил, розсіяність, ломоту в суглобах. Рідше спостерігають такі серйозні проблеми, як гіпертонічний криз, тахікардія, запаморочення. Лікарі радять в період магнітних бур мінімізувати кількість справ. Не нервувати, по можливості відгородити себе від стресу та зайвих хвилювань. Багато відпочивати, гуляти, не вживати алкоголь та зменшити кількість кофеїну у раціоні. Свіже повітря та піші прогулянки вітаються.