Від 300 до 500 гривень: ряд осіб мають право оформити надбавку до пенсії

Український Уряд заморозив розмір пенсій та мінімальної зарплати до кінця 2023 року. Це зумовлено складною економічною ситуацією в країні. Мовляв, для бюджету непосильними є всі надбавки та доплати, які щорічно нараховують українцям. Водночас деякі надбавки таки залишаються в силі. Наприклад, надбавка за віком. Її у 2020 році ініціював Володимир Зеленський. Вона охоплює різноманітні вікові категорії громадян: від 70 років.

Надбавка нараховується автоматично

Жодних документів та заяв у Пенсійний фонд нести не потрібно. Надбавка нараховується автоматично, як тільки особа перетне певний віковий рубіж. Відтак всі кому виповнюється 70 років, мають право на 300 гривень доплати. Ті кому 75 і більше — 400 гривень доплати. А старше 80 років можуть отримати 500 гривень. Також це той вид доплати, який підпадає під індексацію. Тож, якщо українцям пощастить отримати доплату до 1 березня, вони зможуть отримати ще додаткову надбавку за індексацію.

Індексація відбудеться

Березнева індексація — це ще один вид підвищення, яке не скасовують попри воєнний стан. Вона відбудеться, причому індекс буде реальним та відповідатиме реальному рівню інфляції. Поки що, офіційних даних немає тому спрогнозувати суми підвищень складно. Водночас експерти зазначають, що індекс буде не нижче 24%. Для порівняння, щороку це максимум 4-5%. Все через шалений стрибок інфляції, який стався у 2022 році. Та попри це, дехто з пенсіонерів покращення не відчує. Зокрема ті, в кого пенсія до 3000 гривень. Індексують не фактичну виплату, а розрахункову. Тому реальні зміни торкнуться тих в кого пенсія від 6000 гривень і вище. Їм дорахують по 1500 гривень і більше.